Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi? Asgari ücret ara zammı ne kadar oldu?

Asgari ücret tespit komisyonunun 3. toplantısında yeni asgari ücret rakamı açıklandı. Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi, sorusuna bu kapsamda yanıt arandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin yüzde kaç zamlandığını ve asgari ücretin brüt ne kadar, net kaç TL olduğunu açıkladı. Yapılan artış, enflasyon oranının hayli üzerinde refah payı içeren bir oranla gerçekleştirildi. Asgari ücret ara zammı ne kadar oldu?

Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısında yeni asgari ücret rakamını açıkladı. Yapılan zam oranı ve asgari ücretin brüt ve net tutarları hakkında bilgi verdi. Bakan Işıkhan, yeni asgari ücretin enflasyon oranının üzerinde bir zamla belirlendiğini ve refah payı içerdiğini belirtti. Asgari ücret ara zammı ne kadar oldu?

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

2023 Asgari ücret ara zammının belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı sona erdi. Görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin yüzde 34 zamla 11.402 TL olduğunu açıkladı.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

Direkt olarak 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç tamamlandı. 20 Haziran tarihinde gerçekleşen toplantının ardından açıklama yapan Işıkhan, "Yeni asgari ücretin bayram öncesinde hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarımız işçi ve işveren tarafının uzlaşmasıyla tamamlanmıştır. Asgari Ücret brüt 13.414 TL, net asgari ücret tutarı 11.402 TL olarak belirlenmiştir. Yaptığımız bu artışla yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payı içeren oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz." dedi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR ARTTI?

Işıkhan sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre asgari ücreti yüzde 107 artırmış bulunuyoruz. 2001 yılına göre 61 kat arttı. Reel olarak yüzde 312 artış sağlandı. Böylece çalışan kesimi enflasyona ezdirmediğimiz gibi refahtan pay vermiş bulunuyoruz. 6 ayda 400 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini 500 TL olarak uygulamaya devam edeceğiz. Bugünkü açıklama emekçilerin enflasyona karşı alım gücünün düşmemesi için yapılan ara zamdır."