Asgari ücrete yüzde 80 zam mı yapılacak? Asgari ücret 10 bin lira mı olacak? İşte Cumhurbaşkanı tarafından verilen cevap!

5 bin 500 olarak belirlenen asgari ücretin ardından vatandaşlar tarafından bir zam beklentisi daha vardı. Heyecanla beklenmekte olan zam açıklamaları birçok kişi tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen soruya verdiği yanıtla herkesi heyecana boğdu. Peki, Asgari ücrete yüzde 80 zam mı yapılacak? Asgari ücret 10 bin lira mı olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün katıldığı canlı yayında Asgari ücretin ne kadar olacağı sorulan Erdoğan, "Hiç endişeniz olmasın" yanıtını verdi. Vatandaşlar bu yanıtın ardından Asgari ücrete yüzde 80 zam mı yapılacak? Ve Asgari ücret 10 bin lira mı olacak? Sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Asgari ücrete yüzde 80 zam mı yapılacak? Asgari ücret 10 bin lira mı olacak?

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 80 ZAM MI YAPILACAK?

İktidar kanadı neredeyse her açıklamasında yılbaşında asgari ücrete ciddi oranda bir zam yapılacağına vurgu yaparken, dün kulislere düşen bir iddia ise büyük ses getirdi. Dünya gazetesi yazarı Şeref Oğuz kaleme aldığı köşe yazısının "Asgari ücrete en az yüzde 80 zam gelecek" başlıklı kısmında şunları kaydetti:

"Seçim ekonomisi sürecinde asgari ücrete %80 ve üzeri oranda zam gelmesi sürpriz olmaz. Zira hükümetin önünde bir sandık var ve ücretlerdeki erozyonun toplumda yarattığı olumsuzluklar ortada… Bu ölçüt, sadece asgari ücret için değil, tabanfiyat, katsayı, kamu işçileri toplu sözleşme zammı, emekli maaşları, öğrenci kredileri ve benzeri tüm sosyal alanlarda geçerli olabilecek. Hal böyle iken üretim yaya kalacak fakat para yağmuru sebebiyle enflasyon vites büyütecek. Kısaca asgari ücretten girecek ve enflasyondan çıkacağız seçim ekonomisinde… Sonuç mu; elbette seçimin ardından zam fırtınası…"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ZAM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine yöneltilen "Asgari ücret yılbaşında ne kadar olacak? Ciddi bir zam görecek miyiz?" sorusuna "Hiç endişeniz olmasın" cevabını vererek yılbaşı öncesinde milyonlarca vatandaşı heyecanlandırdı.