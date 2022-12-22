Milyonlar asgari ücrete yapılacak zammı heyecanla bekliyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise asgari ücretin bugün açıklanacağını duyurdu. Vatandaşlar ise her ihtimali merak edip araştırıyor. Peki, Asgari ücrete yüzde 40 zam gelirse ne kadar? Asgari ücret yüzde 40 zam kaç TL olur?

Asgari ücret konusu gündemde yerini aldı. Milyonların maaş zammını belirlemek için komisyon üçüncü kez bir araya gelmişti. Yapılacak zamda enflasyon kritik öneme sahipken, kulislerde yüzde 40 ile yüzde 50 arasında zam yapılması konuşuluyorken vatandaşlar ise her ihtimali araştırarak Asgari ücrete yüzde 40 zam gelirse ne kadar? Asgari ücret yüzde 40 zam kaç TL olur? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 40 ZAM GELİRSE NE KADAR OLUR?



AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği asgari ücretle ilgili de konuştu. Önümüzdeki aylarda enflasyonun tepetaklak düşeceğini ifade eden Erdoğan, asgari ücretin de yarın açıklanacağını söyledi. Asgari ücrete yüzde 40 zam yapılırsa eğer asgari ücretin güncel tutarı 7.700 TL olacak.