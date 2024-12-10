Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için ilk kez toplandı. Asgari ücrete yüzde 25 zam gelirse 2025 yeni asgari ücret kaç TL olur?

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında gerçekleştirildi. Bakan Işıkhan "Sürekli artan refahımız aziz milletimizin daha fazla istihdam olarak geri dönmektedir. Güncel istihdam verilerimiz en önemli göstergedir" dedi.

Asgari ücretin belirlenmesi için komisyonun ikinci toplantısı 16 Aralık pazartesi günü yapılacak. İkinci toplantı daplanlandı. TÜRK-İŞ ilk toplantıda herhangi bir rakam konuşulmadığını açıkladı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2025 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Mevcut 17 bin 2 lira olan asgari ücret, aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılacak toplantıların ardından uzlaşılması durumunda zamlanacak ve yeni asgari ücret belli olacak.

İşte muhtemel zam oranlarına göre asgari ücret senaryoları:

%20 zam olursa: 20.402 TL

%25 zam olursa : 21.252 TL

%30 zam olursa: 22.102 TL

%35 zam olursa: 22.952 TL

%40 zam olursa: 23.802 TL

%50 zam olursa: 25.503 TL