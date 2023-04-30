Asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılacak mı? 2023 asgari ücrete ne zaman zam yapılacak?

Temmuz ayı içerisinde asgari ücret zam gelecek mi ve 2023 asgari ücret zam oranı belli oldu mu soruları gündeme gelmeye devam ediyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Temmuz ayı asgari ücrete zam hakkında bilgi verdi. Peki, Temmuz ayı asgari ücrete zammı ne kadar? 2023 asgari ücret zam oranı belli oldu mu?

2023 asgari ücret zam oranı belli oldu mu ve Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2023 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi sorusu gündeme geliyor. Temmuz ayı asgari ücrete zammı ne kadar ve 2023 asgari ücret zam oranı belli oldu mu sorularına yanıt aranıyor. Temmuz ayı asgari ücrete zammı ne kadar? 2023 asgari ücret zam oranı belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ AYINDA ZAM YAPILACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayında asgari ücret zammı için temmuz ayını işaret etti. Bakan Bilgin, "Temmuzda bunu yeniden değerlendirerek, yeni bir asgari ücrette emekçileri koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz. Alım gücünü pazardaki durumunu tespit eden veriyi kullanacak araştırma yapıyoruz" dedi.

2023 ASGARİ ÜCRETE NE ZAMAN ZAM YAPILACAK?