Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, canlı yayında gündeme dair merak edilenler soruları cevapladı. Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, asgari ücret, sözleşmeli personel ve geçici işçilerin durumuyla ilgili konuştu. Peki Asgari ücrete Temmuz ayında zam var mı? Asgari ücrete zam ne zaman?

Asgari ücrete Temmuz ayında zam var mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, canlı yayında gündeme dair merak edilenler soruları cevapladı. Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, asgari ücret, sözleşmeli personel ve geçici işçilerin durumuyla ilgili konuştu. Peki Asgari ücrete Temmuz ayında zam var mı? Asgari ücrete zam ne zaman? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZDA ZAM VAR MI?

Katıldığı bir televizyon programında "Asgari ücrete ara zam gelecek mi?" sorusuna cevap veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Ben gerekmeyeceğini düşünüyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Cumhurbaşkanımızın da dediğin gibi beklenmedik olağandışı bir durum olursa. Ancak bunun tam tersi yaşanıyor. Enflasyon düşüyor" dedi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Ben gerekmeyeceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın da dediğin gibi beklenmedik olağandışı bir durum olursa. Ancak bunun tam tersi yaşanıyor. Enflasyon düşüyor. Düşmeye de devam edecek. Merkez Bankası'nın da açıkladığı tahmin rakamları bu yönde. Yıl sonunda yüzde 30'un altında yüzde 20'lerde bir enflasyon ile karşılayacağız. Enflasyonun yüzde 20'lere gerilediği bir ortamda da yaptığımız artış asgari ücretlilerin alım gücünün korunmasını sağlayacaktır." dedi.