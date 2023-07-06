Memur maaşlarına ve emeklilere yapılan zammın ardından asgari ücrete tekrar zam yapılacak mı merak ediliyor. Peki Asgari ücrete tekrar zam gelecek mi, ne zaman? Asgari ücrete zam var mı? Asgari ücrete zam ne zaman?

Asgari ücrete zam gelecek mi? Memur maaşlarına ve emeklilere yapılan zammın ardından asgari ücrete tekrar zam yapılacak mı merak ediliyor. Peki Asgari ücrete tekrar zam gelecek mi, ne zaman? Asgari ücrete zam var mı? Asgari ücrete zam ne zaman? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRETE ZAM NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 liraya yükseltilmesi konusunda anlaşmıştı. Asgari ücrete yapılacak yeni zam oranının Aralık ayındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında belirlenmesi bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

TBMM'ye gelen torba yasa teklifinde emekli maaşlarına zam konusu yer almamış ve gelişme tartışmalara neden olmuştu. Bugün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakanlara talimat verdim, emekli maaş zamlarıyla ilgili çalışma başlıyor" ifadelerini kullandı.

"EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN 17 LİRA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Memur maaş düzenlemesini Meclisimizin takdirine sunduk. En düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya yükseltiyoruz. Tüm kamu görevlilerinin yıllık ücretlerinde ilave olarak seyyanen 8 bin 77 liralık artış yapıyoruz. Tarihin en yüksek zamlarından olan bu düzenlemenin tüm memurlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

"EMEKLİLERİMİZİN BEKLENTİLERİNİ GÖZARDI ETMİYORUZ"

Emeklilerin beklentilerini gözardı etmiyoruz. Kamuoyunda EYT olarak bilinen EYT'liler meselesini çözüme kavuşturduk. Dün enflasyon oranı netleşince emeklilerimizin alacağı yeni maaşları belli oldu.

"BAKANLARA TALİMATA VERDİM"

Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız. 85 milyonun her bir ferdinin refahını artırma mücadelemizi hız kesmeden devam edeceğiz"