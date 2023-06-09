Asgari ücret tespit komisyonunun toplantı tarihinin açıklanmasının ardından ne kadar zam yapılacak merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından asgari ücret zammı ne kadar olacak araştırılıyor. Peki, Asgari ücrete ne zaman zam yapılacak? 2023 Asgari ücret zammı belli oldu mu? Asgari ücret zammı ne zaman? İşte detaylar...

Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği tarih belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 13 Haziran'da toplanacak. Toplantı tarihinin açıklanmasının ardından asgari ücrete ne kadar zam gelecek merak konusu oldu. Kullanıcıalr tarafından Temmuz ayında yapılabilecek tahmini 2023 asgari ücret zammı araştırılıyor. Peki, Asgari ücrete ne zaman zam yapılacak? 2023 Asgari ücret zammı belli oldu mu? Asgari ücret zammı ne zaman? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 13 Haziran'da toplanacak. Komisyon, temmuz ayında yapılması planlanan ara zammı ele alacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Asgari ücret zammının TL üzerinden değerlendirilmesini isteyen İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "Asgari ücret artış oranına ilişkin beklentimiz, ilk 6 ayın TÜFE'si dikkate alınarak yapılması yönündedir" dedi. Eğer hesaplama iş dünyasının dile getirdiği enflasyon üzerinden yapılırsa işçi kesimi hayal kırıklığına uğrayacak. TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ilk 5 ay için yüzde 15.26 seviyesinde gerçekleşti. Yüzde 15'lik zamma göre yeni asgari ücret 9 bin 775 lira oluyor. Haziran ayı enflasyonunun da eklenmesiyle bu rakamın 10 bin lira seviyesine çıkması bekleniyor.