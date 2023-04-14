Artan enflasyonla birlikte vatandaşın alım gücünün düşmesi asgari ücrete ara zam tartışmalarını gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak Asgari ücrete ne zaman zam gelecek? Sorusuna yanıt verdi. Peki, Asgari ücrete ne zaman zam gelecek? Asgari ücret zammı ne zaman, hangi tarihte olacak?

Asgari ücrete zam yapılacak mı? Asgari ücret zam var mı, ne zaman?

Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı tartışmalarına son noktayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mart 2023 Çarşamba günü gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından konuya ilişkim önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Asgari ücrete ne zaman zam gelecek? Asgari ücret zammı ne zaman, hangi tarihte olacak?

ASGARİ ÜCRETE NE ZAMAN ZAM GELECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak ara zam için temmuz ayını işaret etti. İşçi kesimi temmuz ayını beklerken kulislerde ara zammın öne alınabileceği konuşuluyor.

Bu açıklamanın ardından gözler temmuz ayına çevrilirken, kulislerde yeni bir iddia daha dillendirilmeye başlandı. Buna göre asgari ücrete yapılması planlanan ara zammın, daha öne alınabileceği konuşuluyor.

Öte yandan toplam sigortalarının yüzde 41'i yani 7 milyon 131 bini asgari ücretle çalışıyor. Bunun yanında asgari ücret zammı dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiriyor. Asgari ücrete yapılacak ara zamda 6 aylık enflasyon belirleyici olacak. Asgari ücret zammında yüzde 20, 30, 40 üzerinden değerlendirmeler yapılıyor.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK?

Yüzde 20'lik bir artış durumunda brüt 12 bin 10 lira, net 10 bin 207 lira, yüzde 30'luk artış durumunda net 11 bin 57 lira, brüt 13 bin 10 lira, yüzde 40 artış durumunda da net 11 bin 908 lira, brüt 14 bin 11 lira olacak.