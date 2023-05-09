Kamu işçisinin zam oranının açıklanmasının ardından asgari ücrete ne kadar zam yapılacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından asgari ücrete yapılacak zam araştırılıyor. Peki, Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? 2023 Asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in temmuz ayında yapılacak asgari ücret zammı için ilk kez rakam telaffuz ederek 500 dolar civarını işaret etmesiyle ilgili konuştu. Asgari ücrete ne kadar zam gelecek araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? 2023 Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Asgari ücret temmuz zammı için milyonlar nefesini tutmuş ekonomi yönetiminden gelecek açıklamaya odaklanırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ilk kez rakam vermişti. Bakan Bilgin, "Ocakta Cumhuriyet tarihinde en yüksek seviyeye çıkaran düzenlemeyi yaptık, temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar civarında" ifadelerini kullandı.

"PARASINI SÖYLESEYDİ DAHA İYİYDİ"

Bakan Bilgin'in 500 dolar açıklamasına da yanıt veren Atalay, "O zamanlar da dediğim şey. Ben TÜRK-İŞ Başkanı dolarak dolar üzerinden konuşmam. TÜRK-İŞ Başkanı Türk parası üzerinden konuşur. Asgari ücret imzalandığı zaman 455 dolar seviyelerindeydi. Şimdi Bakan Bey '500 dolar üzerinde olacak' diyor. Benim için 500 dolar değil de parasını söyleseydi daha iyiydi" ifadelerini kullandı.