Asgari ücrete yapılacak ara zammın ne kadar olacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından asgari ücret zammı araştırılıyor. Peki, Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? 2023 Asgari ücret ara zam ücreti nedir? İşte detaylar...

Temmuz ayında asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte masadaki iki rakam

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılacağını duyurmasının ardından asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merak konusu oldu. Ocak ayı itibariyle 8 bin 507 lira olarak açıklanan asgari ücrete ne kadar zam geleceği araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? 2023 Asgari ücret ara zam ücreti nedir? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK?

Asgari ücretliye yapılacak ara zamla ilgili 2 senaryo üzerinde duruluyor. 6 aylık enflasyon rakamlarının belirleyici olacağı zam pazarlığında yüzde 20'lik bir artış yapılması durumunda net 10 bin 328 lira, yüzde 30'luk artış durumunda ise asgari ücretlinin maaşı net 11 bin 57 lira olacak.

6 AYLIK ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK

Bu açıklamanın ardından gözler temmuz ayında yapılacak ara zamma çevrilmişken, zam oranı da merak konusu oldu. Asgari ücret zammı dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiriyor. Asgari ücrete yapılacak ara zamda 6 aylık enflasyon belirleyici olacak. Asgari ücret zammında yüzde 20, 30 üzerinden değerlendirmeler yapılıyor.