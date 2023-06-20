Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirlediği yeni asgari ücret rakamı açıklandı. Asgari ücrete ne kadar zam geldi? Asgari ücret 11 bin mi, 12 bin mi oldu? sorularına yanıt arandı.

Asgari ücrete ne kadar zam geldi, sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 13 Haziran'da ilk toplantısını gerçekleştirmiş ve dün ikinci toplantısını tamamladı. Bugün saat 11.00'de ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi. Komisyon, doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı ve dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni bir asgari ücret rakamı belirlemekle görevlidir. Asgari ücrete ne kadar zam geldi? Asgari ücret 11 bin mi, 12 bin mi oldu?

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELDİ?

Brüt 13.414 TL, net 11.402 TL olarak belirlenen yeni asgari ücret, enflasyon oranının üzerinde bir artışla açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü. Toplantının ardından açıklama yapan Işıkhan, "Yeni asgari ücretin bayram öncesinde hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarımız işçi ve işveren tarafının uzlaşmasıyla tamamlanmıştır. Asgari Ücret brüt 13.414 TL, net asgari ücret tutarı 11.402 TL olarak belirlenmiştir. Yaptığımız bu artışla yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payı içeren oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz." dedi.