Asgari ücrete ikinci zam mı gelecek? Asgari ücrete ikinci zam ne zaman geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! - Haberler

Asgari ücrete zam gelecek mi, var mı ve ne zaman zamlanacak soruları gündeme geliyor. Asgari ücrete ikinci zam mı gelecek ve asgari ücrete ikinci zam ne zaman geliyor vatandaşlar müjdeli haberi bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında asgari ücret hakkında duyuru yaptı. Asgari ücrete ikinci zam mı gelecek? Asgari ücrete ikinci zam ne zaman geliyor? Asgari ücrete zam gelecek mi? Detaylar haberimizdedir…

ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM MI GELECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında "Gençlerimize, gerek kadınlarımıza, esnafımıza başta devlet bankaları olmak üzere her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki haftalarda ve aylarda bu çerçevede yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bu yıl kamu çalışanı, memur ve emekliye olduğu gibi asgari ücrete de temmuz ayında zam gelebileceği şeklinde yorumlandı.

ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM NE ZAMAN GELİYOR?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Asgari ücretin dar gelirli vatandaşımızı ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın hayat koşulları bizim partimizin her zaman gündemindedir" ifadesini kullanırken AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu da "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da memur ve emeklilere maaş artışı olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" açıklamasında bulunmuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ!

Erdoğan ülkenin ekonomik gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu konuşmasında "İstihdamı destekleyerek, sosyal yardım şemsiyemizi genişleterek, çalışan ve üreten herkesin yanında yer alarak enflasyondan kaynaklanan refah kaybını adım adım telafi edecek tedbirleri hayata geçireceğiz. İşçisiyle, işvereniyle, esnafıyla, çiftçisiyle, memuruyla, emeklisiyle her kesimin sıkıntılarına çare olacak paketler hazırlıyor, uygulamaya koyuyoruz. Gerek gençlerimize, gerek kadınlarımıza, esnafımıza başta devlet bankaları olmak üzere her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki haftalarda ve aylarda bu çerçevede yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız" ifadelerini kullandı.

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