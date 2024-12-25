Asgari ücrete ek zam yapılacak mı, 2025 asgari ücret artırılacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısının ardından koridorda bir gazetecinin yönelttiği "Asgari ücrette yine de emekçiler sizden bir müjde bekledi efendim. Biraz daha sizin artıracağınız tartışıldı. Ek zam yapılacak mı?" sorusunu yanıtsız bıraktı.

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM YAPILACAK MI?

Partisinin toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sözümüzü tuttuk, Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözüne bir kez daha sadık kaldık" açıklamasında bulundu.

2025'in bir öncekinden daha iyi olacağını belirten Erdoğan, "Biraz daha sabır, biraz daha gayretle çok daha güzel neticeler göreceğiz" ifadelerini kullandı.

GAZETECİNİN SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardındansa koridorda gazetecilerin soru yağmuruna tutuldu. Erdoğan, bir gazetecinin yönelttiği "Asgari ücrette yine de emekçiler sizden bir müjde bekledi efendim. Biraz daha sizin artıracağınız tartışıldı. Ek zam yapılacak mı?" sorusunu yanıtsız bıraktı.