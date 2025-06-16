Vatandaşlar, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Özellikle Temmuz ayında enflasyon verilerine göre ek zam yapılabileceği yönünde sinyaller verilmiş durumda. Bu durum, 2025 Temmuz ayında asgari ücret ne kadar olacak sorusuna dair tahminleri gündeme taşıyor. Peki, Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? 2025 Temmuz ayında asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Memur ve memur emeklileri için Temmuz zammı ne kadar olacak sorusu daha farklı bir formülle cevaplanıyor. Bu kesim için 2025 yılının ilk yarısındaki enflasyon farkı ile birlikte toplu sözleşme zammı da hesaba katılıyor. 3 Temmuz 2025'te TÜİK tarafından açıklanacak veriler sonrası memur zammı kesinleşecek.

TEMMUZ AYINDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Temmuz zammı ne kadar olacak sorusunu merak eden emekliler için bu artışlar, özellikle son dönemde artan temel ihtiyaç fiyatları nedeniyle büyük önem taşıyor. Elektrik, doğalgaz, gıda ve kira gibi kalemlerdeki fiyat artışları karşısında zamlı maaşlar, yaşam maliyetini dengelemede önemli rol oynayacak.