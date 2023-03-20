Asgari ücret son alınan kararla 8.500TL oldu. Vatandaşların gündeminde yer alan asgari ücret ile ilgili merak edilenler arasında ise Asgari ücrete ara zam var mı 2023? Asgari ücrete zam yapılacak mı? soruları yer aldı. Detaylar haberimizde.

2023 Asgari ücret 8.500 TL olarak açıklandı. Vatandaşların yakından takip ettiği konu ile ilgili merak edilenler oldukça fazla. Arama motorlarında ise Asgari ücrete ara zam var mı 2023? Asgari ücrete zam yapılacak mı? soruları aratılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yaptığı açıklama ardından araştırılan Asgari ücrete ara zam var mı 2023? Asgari ücrete zam yapılacak mı? sorularının yanıtı haberimizde.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu ile ilişkin sorulara şu yanıtı verdi;

"2023 asgari ücret temmuz zammı olur mu?" sorusuna "Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir. Enflasyonun yüzde 20'lere gerilere düştüğü bir ortam var"



