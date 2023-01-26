Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, canlı yayında gündeme dair merak edilenler soruları cevapladı. Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, asgari ücret, sözleşmeli personel ve geçici işçilerin durumuyla ilgili konuştu. Peki Asgari ücrete ara zam olacak mı, tekrar zam yapılacak mı?

Asgari ücrete ara zam olacak mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, canlı yayında gündeme dair merak edilenler soruları cevapladı. Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, asgari ücret, sözleşmeli personel ve geçici işçilerin durumuyla ilgili konuştu. Peki Asgari ücrete ara zam olacak mı, tekrar zam yapılacak mı? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?

Katıldığı bir televizyon programında "Asgari ücrete ara zam gelecek mi?" sorusuna cevap veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Ben gerekmeyeceğini düşünüyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Cumhurbaşkanımızın da dediğin gibi beklenmedik olağandışı bir durum olursa. Ancak bunun tam tersi yaşanıyor. Enflasyon düşüyor" dedi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Ben gerekmeyeceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın da dediğin gibi beklenmedik olağandışı bir durum olursa. Ancak bunun tam tersi yaşanıyor. Enflasyon düşüyor. Düşmeye de devam edecek. Merkez Bankası'nın da açıkladığı tahmin rakamları bu yönde. Yıl sonunda yüzde 30'un altında yüzde 20'lerde bir enflasyon ile karşılayacağız. Enflasyonun yüzde 20'lere gerilediği bir ortamda da yaptığımız artış asgari ücretlilerin alım gücünün korunmasını sağlayacaktır." dedi.