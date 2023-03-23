Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Programda emekli maaşlarıyla ilgili de konuşan Erdoğan, milyonlara bir müjde verdi. Emekli maaşına gelen zam ardından gözler asgari ücrete çevrildi. Peki, Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Asgari ücrete zam gelecek mi 2023?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında emeklilere yönelik bir müjde verdi. Erdoğan, en düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan, 7 bin 500 liraya yükseltileceğini duyurdu. Böylece emekli maaşlarına yüzde 36'dan fazla zam yapılmış olacak. Vatandaşlar ise Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Asgari ücrete zam gelecek mi 2023? sorularına yanıt aradı.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücrete gelecek zam ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Herhangi bir açıklama yapılmasıyla beraber haberimizi güncelleyeceğiz. Güncel asgari ücret 8.506 TL.