En düşük emekli maaşına zam gelmesinin ardından asgari ücrete ara zam gelecek mi merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından asgari ücrete ne zaman zam yapılacağı araştırılıyor. Peki, Asgari ücrete ara zam geldi mi? 2023 Asgari ücrete zam ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması ne? Son dakika! Asgari ücrete zam yapılacak mı? Asgari ücret zam ne zaman yapılacak?

AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret zammı hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından asgari ücrete ara zam geldi mi merak konusu oldu. Peki, Asgari ücrete ara zam geldi mi? 2023 Asgari ücrete zam ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELDİ Mİ?

Seçimle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunduğu toplantının ardından Meclis koridorlarında gazetecilerin sorularına yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde gündemde olan asgari ücrete ara zam konusunda da tarih verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacağını açıkladı.

BAKAN BİLGİN ENFLASYON RAKAMLARINI İŞARET ETTİ

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin bugün konuyla ilgili bir soruya, "Enflasyonda düşme eğilimi devam ederse asgari ücrette yeniden değerlendirmeye gerek duyulmaz, şu an gündemde değil. Temmuzda eğilim devam ederse yeniden değerlendirilir" yanıtını vermişti.