Asgari ücrete 3. zam gelecek mi? Asgari ücrete zam olacak mı?

Asgari ücrete 3. kez zam gelecek mi sorusu gündeme geliyor. Dün yapılan Kabine toplantısı ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3. zam konusuna açıklık getirdi. Peki, Asgari ücrete zam olacak mı? Asgari ücrete 3. zam gelecek mi?

2022 yılında asgari ücrete 2 kez zam gelirken vatandaşlar tarafından 3. zam gelecek mi sorusunu araştırıyor. Asgari ücrete 3. kez zam gelecek mi ve asgari ücrete ne zaman zam gelir merak ediliyor. Asgari ücrete zam olacak mı? Asgari ücrete 3. zam gelecek mi?

ASGARİ ÜCRETE 3. ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücrete 2022 yılında 2 kez zam gelirken, kamuoyunda 3. zam iddiaları konuşuluyor. Ocak ayında asgari ücrete getirilen yüzde 50'lik zam sonucunda, ücret 4 bin 253 TL'ye, işverene maliyeti 5 bin 879 TL'ye yükselmişti.

Bu kez gözler temmuz ayına çevrilmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla, asgari ücretin yüzde 30 zam alarak 5 bin 500 TL olduğu açıklanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YILBAŞI SİNYALİ

Temmuz ayının ardından 3. zam beklentisi oluşurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlardan sabır ve destek beklediğini belirterek, "Yılbaşında inşallah bu tabloyu yeniden değerlendirecek, gerekeni yapacağız" demişti.

ASGARİ ÜCRETE ZAM OLACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı sonrasın da soruların yöneltildiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de konuya ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Vedat Bilgin, 3. zam konusunun şu anda gündemlerinde olmadığını ancak aralık ayında tekrar masaya yatırılacağını aktardı.