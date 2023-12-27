İlk iki toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirdi. Erdoğan taraflarla 2 saat 15 dakika görüştü. Kritik görüşmenin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kameralar karşısına geçerek açıklamalara bulunuyor. Peki, Asgari ücrete 2. zam yapılacak mı?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Aziz milletimiz, işçi ve işveren taraflarımızın değerli temsilcileri, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Komisyonumuz çalışmalarını tamamlamış bulunuyor. Esas manadaki asgari ücret çalışma hayatındaki ücret politikalarının en alt sınırını temsil etmektedir.

Tüm tarafların görüşlerini, taleplerini, sosyo ekonomik koşullarını gözeterek sınırı belirlerdi. Asli görevimiz işçi ve işveren temsilcilerimiz arasında hakem rolü üstlenmektir. Öncelikle olumlu ve makul yaklaşımlarıyla tüm paydaşlara Sayın Ergün Atalay ve Özgür Burak Akkol'a teşekkür ediyorum. Gerçekten de hem çalışanlarımızın hem işverenlerimizin ihtiyaçlarını gözönünde bulundurarak, en uygun noktada fikir birliğine varmışlardır. Çalışanlarımızın refahı noktasında özveri gösteren Özgür Bey'e özellikle teşekkür etmek istiyorum.

Toplumsal mutabakata katkı sağlayacak her türlü yapıcı yaklaşımı çok önemli bulduğumu vurgulamak istiyorum. Tüm sendikalarımıza, kurumlarımıza ve ilgili bakanlıklarımıza mesai arkadaşlarıma şükranlarımı arz etmek istiyorum. Belirlenen yeni miktarın başta asgari ücrete tabi olan çalışanlarımız ve aileleri olmak üzere tüm vatandaşlarımızı memnun edeceğime inanıyorum.

"Asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi."

ASGARİ ÜCRETE 2. ZAM YAPILACAK MI?

Asgari ücrete yıl içinde zam yapılıp yapılmayacağı konusunda açıklama yapılmadı.