Asgari ücrete 2. zam olacak mı? Asgari ücret zamlanacak mı? - Haberler

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Programda enflasyon ve asgari ücrete ikinci zam konusu da konuşuldu. Peki, Asgari ücrete 2. zam olacak mı? Asgari ücret zamlanacak mı?

ASGARİ ÜCRETE 2. ZAM OLACAK MI?

"Enflasyon yüzde 70'lere dayandı. Etiketler her gün yukarı yönlü güncelleniyor. Alınan bir takım önlemler var, enflasyonun önüne neden geçilemiyor?" sorusuna yanıt veren Kandemir, "Dünyada yaşanan bir kriz var. Sadece pandemiyle ilintili de değil. Arz güvenliği ile ilgili yaşanan sıkıntılar var. Yanı başımızda devam etmekte olan bir savaş var. Bunların yansımaları var. Dünyada hemen hemen bütün ülkeler enflasyonla mücadele etme gayreti içerisindeler. Hükümetimiz ciddi adımlar atıyor atmaya devam ediyor. Vatandaşımız bunun Türkiye'nin müstakil meselesi olmadığını ve istikrarlı hükümetin bu sorunların üstesinden gelebileceğini görüyor." dedi.

"SONBAHARDAN İTİBAREN ENFLASYONDA HİSSEDİLİR DÜŞÜŞ OLACAK"

Enflasyonun düşmesi için sonbaharı işaret eden Kandemir, "Mücadeleye devam edeceğiz. Attığımız adımların etkisini de görüyoruz sokakta. Sonbahardan itibaren enflasyonda hissedilir bir düşüş de olacak. Yaz süresi içerisinde de bunu hissedeceğiz. Çarşıda pazarda kademeli bir şekilde göreceğiz ki fiyatlarda bir iyileşme olacak." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM YAPILACAK MI?

Asgari ücrete ikinci zam konusunda da konuşan Kandemir, "Ekstra önlem alınması gerekiyorsa bununla alakalı da ilgili bakanlarımız çalışmalarını yapmaya devam ediyorlar. Cumhurbaşkanımıza arz ettiler, arz ediyorlar. Bir yol haritası üzerinde mutlaka çalışılıyor. Milletimizin sokakta vatandaşımızın derdi bizim derdimiz. Orada bir problem varsa bu problem bizim problemimiz. İlgili bakanlarımız konuyla ilgili çalışmalarını yapıyorlar. Önümüzdeki süreç içerisinde atılan adımları bunları hep beraber göreceğiz. Fakat bunu yaparken popülist bir söylemin içerisine girmeyi de doğru bulmuyoruz. AK Parti milletine uzun vadede bedel ödetecek hiçbir şeyi yapmamakla zaten istikrarı sağlamış bir siyasi hareket. Bunun bir dengesi var o denge içerisinde hükümet olmanın gereğini de yerine getirerek adımlar atmaya devam edeceğiz." dedi.

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