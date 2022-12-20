Asgari ücrete %100 zam gelirse ne kadar olur, kaç TL'ye yükselir? 2023 Yeni asgari ücrete yüzde 100 (% yüz) zam yapılırsa kaç TL olur?

Türkiye'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret tespit komisyonu toplantısının 2. ayağı bugün gerçekleştirildi. Toplantı sonunda alınan kararlar merak edilirken asgari ücret ile ilgili rakamlar da merak ediliyor. Vatandaşlar, Asgari ücrete %100 zam gelirse ne kadar olur? 2023 Yeni asgari ücrete yüzde 100 zam yapılırsa kaç TL olur? araştırması yapıyor. Peki, Asgari ücrete %100 lük zam olursa kaç TL'ye yükselir? İşte bilgiler...

Asgari ücret nasıl belirlenir? Asgari ücreti kim belirler?

Asgari ücret tespit komisyonu toplantıları devam ederken bir taraftan vatandaşlar % kaç zam gelirse asgari ücret kaç TL olur merak ediyor. Peki, Asgari ücrete %100 zam gelirse ne kadar olur? 2023 Yeni asgari ücrete yüzde 100 zam yapılırsa kaç TL olur? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET ŞU ANDA NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRETE %100 ZAM GELİRSE KAÇ TL OLUR?

Asgari ücrete %100 zam gelirse yeni asgari ücret 11.000 TL olur . Yani 5500 TL olan asgari ücret 2023 yılında 11000 TL'ye yükselir. Yüzde yüz zam gelirse aradaki fark 5500 TL olur.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Yeni asgari ücretin ay sonundan önce kararlaştırılması bekleniyor. Kulislerde 8 bin lira ile 8 bin 500 lira arasında çeşitli rakamlar dile getiriliyor.