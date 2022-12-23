Asgari ücret zammı sonrası 2023 bedelli askerlik kaç TL oldu?

Askerlik vazifesi yapacak vatandaşlar Ocak ayında bedelli askerlik ücreti hakkındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Asgari ücret zammından sonra 2023 bedelli askerlik ücretleri araştırılıyor. Peki,2023 yılında Bedeli Askerlik ücreti ne kadar olacak? Bedeli Askerliğin şartları nelerdir, kimler başvurabilir, kimler başvura bulunamaz? Bedeli Askerlik başvuruları nasıl yapılır? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı asgari ücretini açıkladı. Asgari ücret 2023 yılında 8.506 lira oldu. 2023 yılı için uygulanacak asgari ücret brüt 10.008,00 TL, net olarak da 8.506,80 olarak belirlendi. Bu gelişmenin ardından vatani hizmet görevi kapsamında Bedeli Askerlik hizmetinden yaralanmak isteyen vatandaşlar2023 yılında Bedeli Askerlik ücreti ne kadar olacak? Bedeli Askerliğin şartları nelerdir, kimler başvurabilir, kimler başvura bulunamaz?Bedeli Askerlik başvuruları nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLACAK?

Açıklanan asgari ücret rakamı sonrası bedelli askerliğin ne kadar olacağı merak edilmeye başlandı. Konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Habertürk yazarı Bülent Aydemir, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da asgari ücreti 8 bin 500 TL olarak açıkladı. Bunun memur maaşlarına da uygulanacağını düşündüğümüzde; yaklaşık yüzde 55'lik artış; bedelli askerlik ücretini 150 bin TL'nin üzerine çıkarıyor. Halihazırda bu yılki bedelli askerlik ücreti 100 bin lira civarında. Yasa gereği bedelli askerlik ücreti 6 asteğmen maaşına endekslenmiş durumda. Bir asteğmenin maaşının ortalama 17 bin 500 TL olduğu göz önüne alındığında bedelli ücreti yılbaşına kadar 105 bin lira uygulanacak" ifadelerine yer verdi.

BEDELİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bedelli askerlik müracaat şartları şunlardır:

Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak.

Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak "Askerliğe Elverişlidir" kararı verilmiş olmak.

Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak.

Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmaktır.

Bedelli askerlikten yararlanma şartları şunlardır:

Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalmamış olanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun'un 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.

Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun'un 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarı ile Kanun'un 9'uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre belirlenen ek bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.

Kura veya sınıflandırma işlemi sonucunda bedelli askerliğe seçilmek.

Bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaktır.

Bedelli askerliğe başvurmak isteyen yükümlüler;