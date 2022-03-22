Asgari ücret zammı olacak mı? Asgari ücret son durum 22 Mart 2022! - Haberler

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Asgari ücret zammı olacak mı? Asgari ücret son durum 22 Mart 2022!

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Asgari ücret zammı olacak mı? Asgari ücret son durum 22 Mart 2022!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması geldi. Açıklama sonrası Asgari ücret zammı olacak mı? Merak edildi. İşte, Asgari ücret son durum 22 Mart 2022!

AK Parti kanadından gelen açıklamalar sonrası asgari ücrete ikinci zam beklentisi güçlenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den ezber bozan bir açıklama geldi. Peki, Asgari ücret son durum 22 Mart 2022! Asgari ücret zammı olacak mı?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI OLACAK MI?

Son dakika: AK Parti kanadından gelen açıklamalar sonrası asgari ücrete ikinci zam beklentisi güçlenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den ezber bozan bir açıklama geldi. Bakan Bilgin, "Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık" derken, bu sözler "İkinci kez zam yapılmayacak mı?" sorusunu akıllara getirdi.

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Asgari Ücret, Gündem, Ekonomi, Haberler

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