Üye Girişi
Haberler

ASGARİ ÜCRET ZAMMI OCAK 2025 Asgari ücret zam tahminleri! Asgari ücret yeni yılda ne kadar olur?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asgari ücret yeni yılda ne kadar olur? Asgari ücret zammı konusundaki tahminler gündemdeki yerini koruyor. Yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusu olurken, 2025 yılı için asgari ücret zammı tahminleri de paylaşıldı. İşçi ve işverenlerin gözü kulağı olan bu zam oranı, ekonomiye ve yaşam standartlarına direkt etki edecek.

2025 yılı yaklaşırken asgari ücret zammı, hem çalışanların hem de işverenlerin gündeminde önemli bir yer tutmaya devam ediyor. Yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağı, milyonlarca işçi ve aileleri tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Çalışanlar, artan hayat pahalılığı karşısında daha yüksek bir zam talep ederken, işverenler ise maliyetlerin sürdürülebilir bir seviyede tutulması gerektiğini savunuyor. Bu iki tarafın ortak bir noktada buluşabilmesi, ekonominin dengeleri açısından kritik önem taşıyor. 2025 Ocak asgari ücret yeni yılda ne kadar olur? Asgari ücret zam tahminleri neler? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET YENİ YILDA NE KADAR OLUR?

Ak Parti'deki beklenti her iki oranın ortalamasında bir artış yapılması yönünde. Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44. 2025 hedefi ise Merkez Bankası tarafından yüzde 21 olarak açıklanmıştı. AK Parti kaynakları bu oranlar dikkate alınması durumunda, asgari ücrete yüzde 32-35 oranında bir zammın olabileceğini dile getiriyor. Bu oranlarda artış olursa asgari ücret 17 bin 2 liradan 22 bin 500 veya 23 bin liraya yükselecek. AK Parti'deki ağırlıklı görüş ise asgari ücretin 2024 yılı sonunda ortaya çıkacak enflasyon oranında artırılması. Merkez Bankasının tahmini tutar ve yıl sonunda yüzde 44 zam yapılırsa asgari ücret 24 bin 500 lira olacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI OCAK 2025 Asgari ücret zam tahminleri! Asgari ücret yeni yılda ne kadar olur?

ASGARİ ÜCRET ZAM TAHMİNLERİ

Asgari ücrete yapılacak olası zamlar göz önüne alındığında 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret hesaplamaları şu şekilde:

%20 Zam: 20 BİN 402,40 TL

%25 Zam: 21 BİN 252,50 TL

%30 Zam: 22 BİN 102,60 TL

%35 Zam: 22 BİN 952,70 TL

%40 Zam: 23 BİN 802,80 TL

%45 Zam: 24 BİN 652,90 TL

%50 Zam: 25 BİN 503 TL

ASGARİ ÜCRET ZAMMI OCAK 2025 Asgari ücret zam tahminleri! Asgari ücret yeni yılda ne kadar olur?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor

Milyonların gözü bu toplantıda! Masada asgari ücret zammı var

 Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti

Bir şehir kabusu yaşıyor! 787 kişi kurtarıldı, 5 çobandan biri hayatını kaybetti

 İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti

4 kişiyi öldürüp canına kıydı! İntihar anı kamerada
Volkswagen CEO'su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız

Otomotiv devinin CEO'su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Haliç metro durağı kapalı mı, ne zaman açılacak? 25 Kasım Yenikapı-Hacıosman metro hattı çalışma saatleri! Yenikapı-Hacıosman metro hattı kapatıldı mı? Yenikapı-Hacıosman metro hattı neden kapatılacak? Esra Özmen kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Esra Özmen kaç yaşında, nereli? Esra Özmen biyografisi! BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? İngilizcesi ''tamarind'', Almancası ''tamarinde'', Fransızcası ''tamarin'' olan bitkinin Türkçe adı nedir? Leganes-Real Madrid maçı kaç kaç bitti? Leganes Real Madrid geniş maç özeti! Arda Güler oynadı mı, golleri kim attı? (VİDEO) 25 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 25 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Resmi Gazete bugün (25 Kasım) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! ASGARİ ÜCRET ZAMMI OCAK 2025 Asgari ücret zam tahminleri! Asgari ücret yeni yılda ne kadar olur? Kabine Toplantısı Gündemi 25 Kasım: Asgari ücret, memur zammı, emekliye zam ve kayyum atamaları Asgari ücret zammı ne olacak? Kabine Toplantısı'nda asgari ücret zammı konuşulacak mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.