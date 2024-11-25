ASGARİ ÜCRET ZAMMI OCAK 2025 Asgari ücret zam tahminleri! Asgari ücret yeni yılda ne kadar olur?

2025 yılı yaklaşırken asgari ücret zammı, hem çalışanların hem de işverenlerin gündeminde önemli bir yer tutmaya devam ediyor. Yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağı, milyonlarca işçi ve aileleri tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Çalışanlar, artan hayat pahalılığı karşısında daha yüksek bir zam talep ederken, işverenler ise maliyetlerin sürdürülebilir bir seviyede tutulması gerektiğini savunuyor. Bu iki tarafın ortak bir noktada buluşabilmesi, ekonominin dengeleri açısından kritik önem taşıyor. 2025 Ocak asgari ücret yeni yılda ne kadar olur? Asgari ücret zam tahminleri neler? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET YENİ YILDA NE KADAR OLUR?

Ak Parti'deki beklenti her iki oranın ortalamasında bir artış yapılması yönünde. Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44. 2025 hedefi ise Merkez Bankası tarafından yüzde 21 olarak açıklanmıştı. AK Parti kaynakları bu oranlar dikkate alınması durumunda, asgari ücrete yüzde 32-35 oranında bir zammın olabileceğini dile getiriyor. Bu oranlarda artış olursa asgari ücret 17 bin 2 liradan 22 bin 500 veya 23 bin liraya yükselecek. AK Parti'deki ağırlıklı görüş ise asgari ücretin 2024 yılı sonunda ortaya çıkacak enflasyon oranında artırılması. Merkez Bankasının tahmini tutar ve yıl sonunda yüzde 44 zam yapılırsa asgari ücret 24 bin 500 lira olacak.

ASGARİ ÜCRET ZAM TAHMİNLERİ

Asgari ücrete yapılacak olası zamlar göz önüne alındığında 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret hesaplamaları şu şekilde:

%20 Zam: 20 BİN 402,40 TL

%25 Zam: 21 BİN 252,50 TL

%30 Zam: 22 BİN 102,60 TL

%35 Zam: 22 BİN 952,70 TL

%40 Zam: 23 BİN 802,80 TL

%45 Zam: 24 BİN 652,90 TL

%50 Zam: 25 BİN 503 TL