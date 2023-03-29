AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların beklediği bir müjdeli haberi daha verdi. Peki, Asgari ücret zammı ne zaman yapılacak? Asgari ücrete zam ne zaman, hangi tarihte gelecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması ne? Son dakika! Asgari ücrete zam yapılacak mı? Asgari ücret zam ne zaman yapılacak?

Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Bilgin enflasyon rakamlarını işaret etti

Türkiye, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için geri sayıma geçerken, bugün AK Parti'nin Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan birbirinden önemli müjdelerde bulundu. Peki, Asgari ücret zammı ne zaman yapılacak? Asgari ücrete zam ne zaman, hangi tarihte gelecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arefe gününde ise Karadeniz gazıyla ilgili bir başka müjdeli haberi daha vereceğini duyurdu. Seçimle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunduğu toplantının ardından Meclis koridorlarında gazetecilerin sorularına yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde gündemde olan asgari ücrete ara zam konusunda da tarih verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacağını açıkladı.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK?

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin bugün konuyla ilgili bir soruya, "Enflasyonda düşme eğilimi devam ederse asgari ücrette yeniden değerlendirmeye gerek duyulmaz, şu an gündemde değil. Temmuzda eğilim devam ederse yeniden değerlendirilir" yanıtını verdi.