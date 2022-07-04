Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere toplumun genelini ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde süreç sona erdi. Asgari ücret zam oranı bugün yapılan son değerlendirme ile belli oldu. Peki, asgari ücret zammı ne zaman yansıyacak 2022?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN YANSIYACAK?

Resmi Gazete'de Asgari Ücret Yönetmeliği ile ilgili karar yayımlandı. Resmi Gazete'de yer alan karara göre, komisyon tarafından belirlenen asgari ücret, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Asgari ücretli çalışanlar temmuz ayında zamlı maaş alacaklar.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari ücrete temmuzdan geçerli olmak üzere yüzde 30 ara artış yapıldı. Asgari ücret net 5500 lira olacak. İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecek.