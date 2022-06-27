Asgari ücrete Temmuz zammı yapılacak mı? Asgari ücrete ne zaman zam geliyor? Asgari ücret zammı hangi ayda yapılacak? gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Bugünkü Kabine Toplantısı'nda gündem konularından birisi de asgari ücret zammı hakkında oldu. Peki, Asgari ücret zammı ne zaman, hangi gün, hangi ay? Asgari ücret zammı kaç TL olacak? Yeni asgari ücret zammı ne kadar? (Kabine asgari ücret kararları)

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

Kabine kararları henüz açıklanmadı. Detaylar geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

Kurban Bayramı'na az bir zaman kala bayram tatil süresinin kabine toplantısı gündeminde olması bekleniyor. Diğer taraftan ise asgari ücret zam beklentisi sonrasında asgari ücret konusu gündemde bulunuyor. Bakan Bilgin, Kabinede asgari ücret çalışmaları ile ilgili bir sunum yapacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN 2022?

Kabine toplantısı kararları henüz açıklanmadı, asgari ücret zammı ne zaman yapılacak henüz bilinmiyor. Kabine Toplantısı'nda asgari ücret ile ilgili açıklama gelecek mi detayları toplantı sonrasında yazacağız.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ 2022?

Konuya dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete temmuz zammının gündemde olmadığını dile getirmişti. MKYK sonrasında açıklama yapan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik ise "Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mart ayı içerisinde Temmuz ayında asgari ücrete bir ara zam olur mu sorusu sorulmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan o soruya şu yanıtı vermişti; "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir." ifadesini kullanmıştı.

Bu sene asgari ücrette bürüt asgari ücrete yüzde 40 oranında artış yapılmıştı. Ama net asgari ücret daha da artmıştı. Asgari ücretten vergi alınmamaya başlanınca net asgari ücretteki artış yüzde 50'ye çıkmıştı. Ama asgari ücretin tespit edildiği o tarihte biz enflasyonu yıllık yüzde 21 olarak görüyorduk. Bir ay sonra yüzde 36'ya çıktı. Bugün geliyoruz yıllık enflasyon Nisan ayı sonu itibariyle yüzde 70'e tırmanmış durumda.

Dolayısıyla net asgari ücrete yüzde 50 oranında aratış yapılmış olsa bile asgari ücrete yapılan zam 4 aylık enflasyon karşısında erimiş durumda.

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