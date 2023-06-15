Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Temmuz 2023 asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?
Gündem Haberleri
Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Temmuz 2023 asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? soruları gündeme geliyor. Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Temmuz 2023 asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Peki, Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Temmuz 2023 asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?
Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Temmuz 2023 asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? sıklıkla gündeme geliyor. Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Temmuz 2023 asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? merak ediliyor. Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Temmuz 2023 asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? araştırılıyor. Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Temmuz 2023 asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Saat 14.30'da başlayan ve yaklaşık 8 saat süren toplantıda her bakan ayrı ayrı sunum yaptı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuz ayında yapılacak asgari ücret ve emekli zammıyla ilgili milyonları heyecanlandıran bir mesaj verdi.
TEMMUZ 2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Buğday ve arpa alım fiyatlarımızın üreticilerimiz tarafından memnuniyetle karşılandığını görüyoruz. Bundan sonra da çiftçimizi, köylümüzü desteklemeye devam edeceğiz. Biz bu milletin efendisi değil hizmetkârıyız. Aramızdaki fark bu. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Engelli, engelli yakını ve yaşlı aylıkların ödemesini erkene alıyor, 1.4 milyon kardeşimizi Kurban Bayramı'ndan önce sevindiriyoruz.
Asgari ücret komisyonu görüşmelerine başladı. Görüşmeler yapıcı zeminde ilerliyor. İnşallah tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir gelişmeyle sonuçlanacağına inanıyorum. Bugün de her bakanlıkla ilgili kapsamlı değerlendirmeler gerçekleştirdik. Bakan arkadaşlarımızdan önümüzdeki döneminden kısa, uzun, orta vadeli planlarını dinleme fırsatı buldum. Yeni dönemde ekonomimizi şahlandıracak kurmay kadromuzu hamdolsun kısa sürede oluşturduk. Merkez Bankası'ndan BDDK'ya kadar alanında temayüz etmiş isimleri görevlendirdik. Kadınlar yeni dönemimizde de bürokrasi, siyaset, iş dünyasına kadar öncü rol oynamaya devam edecektir. Türkiye yüzyılı ülkemiz kadınlarının omuzlarında yükselecektir."