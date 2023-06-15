Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Temmuz 2023 asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? soruları gündeme geliyor. Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Temmuz 2023 asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Peki, Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Temmuz 2023 asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Saat 14.30'da başlayan ve yaklaşık 8 saat süren toplantıda her bakan ayrı ayrı sunum yaptı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuz ayında yapılacak asgari ücret ve emekli zammıyla ilgili milyonları heyecanlandıran bir mesaj verdi.

TEMMUZ 2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?