Asgari ücret ne kadar oldu ve asgari ücret ne zaman açıklanacak vatandaşlar merakla bekliyor. Bugün asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin açıklamada bulunacak olan Cumhurbaşkanı, Temmuz ayı asgari ücretin ne kadar olacağını söyleyecek. Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Asgari ücret ne kadar oldu son dakika! Asgari ücret ne zaman belli olur? Detaylar haberimizdedir…

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merakla beklenen asgari ücret zammı içinse saat belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 16.30'da belirlenen zam oranını açıklayacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Bununla beraber, dün gece Resmi Gazete'de Asgari Ücret Yönetmeliği ile ilgili karar yayımlandı. Resmi Gazete'de yer alan karara göre, komisyon tarafından belirlenen asgari ücret, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Asgari ücretli çalışanlar temmuz ayında zamlı maaş alacaklar.