Asgari ücrete ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, katıldığı canlı yayında asgari ücret zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? 2023 Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Yeni asgari ücret belli oldu mu? İşte detaylar...

Asgari ücret teklifleri ne? Sendikalar asgari ücrete ne kadar teklif etti?

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, katıldığı canlı yayında asgari ücret zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çalışanı enflasyona ezdirmemek gerektiğini vurgulayan Muş, "İşçinin alım gücü azalırsa motivasyonu düşer. Sendikaları hükmet dinliyor. İşçi ve işveren arasında bir yol bulacağız. İşçinin alımı gücü ile işverenin gücü gözetilecek." dedi. Asgari ücretin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? 2023 Asgari ücret açıklandı mı? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Yeni asgari ücret belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakan Muş, aralık ayının gelmesi ile beraber görüşmelerin başladığı asgari ücretle ilgili "Çalışanı enflasyona ezdirmemek gerekli. İşçinin alım gücü azalırsa motivasyonu düşer. Sendikaları hükmet dinliyor. (İşçi ve işveren) İkisi arasında bir yol bulacağız. İşçinin alımı gücü ile işverenin gücü gözetilecek" ifadelerini kullandı.

"RAZI GELMEYECEĞİMİZ RAKAMA İMZA ATMAYACAĞIZ"

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, toplantı sonrasında kameralar karşısına geçti. Ellerinde veriler olduğunu ve açlık sınırının 7 bin 785 TL olduğunu belirten Atalay, "Bugünkü komisyon toplantısında asgari ücret pazarlığına 7 bin 785 TL'den başlayacağız. Nereye çıkabiliyorsa çıkacak. Memnun olacağız bir rakam çıkarsa altına imzamızı atarız. Razı gelmeyeceğiz hiçbir rakam için imza atamayacağız. Asgari ücrette memnun olunacak rakam varsa varız, yoksa yokuz. Asgari ücretlinin başını aşağı eğdirecek dün de bir şey yapmadık bugün de yapmayacağız. Komisyon karar verecek. Başkanlar kuruluna üye verecek.