Asgari ücret zammı ne olacak? Kabine Toplantısı'nda asgari ücret zammı konuşulacak mı?

15 günlük aranın ardından Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine Toplantısı'nda neler konuşulacağı merak ediliyor. Vatandaşlar, yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağını araştırıyor. Bugün gerçekleşecek olan toplantıda asgari ücret zammı konuşulacak mı? Asgari ücret zammı ne olacak? Kabine Toplantısı'nda asgari ücret zammı konuşulacak mı? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE OLACAK?

15 günlük aranın ardından Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine gündeminde hep diplomasi hem de ekonomi gibi önemli konu başlıkları var.

KABİNE TOPLANTISI'NDA ASGARİ ÜCRET ZAMMI KONUŞULACAK MI?

Asgari ücrete, memur ve emekliye yapılacak zamların masaya yatırılacağı zirvede enflasyon verilerinin yanı sıra son dönemde belediyelere atanan kayyumlar da değerlendirilecek.