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Asgari ücret zammı ne olacak? Kabine Toplantısı'nda asgari ücret zammı konuşulacak mı?

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Asgari ücret zammının ne kadar olacağı merak konusu oluyor. Bu konu, yaklaşan Kabine Toplantısı'nda ele alınacak mı? Asgari ücretle çalışan milyonlarca vatandaşın gözü kulağı bu toplantıda olacak.

15 günlük aranın ardından Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine Toplantısı'nda neler konuşulacağı merak ediliyor. Vatandaşlar, yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağını araştırıyor. Bugün gerçekleşecek olan toplantıda asgari ücret zammı konuşulacak mı? Asgari ücret zammı ne olacak? Kabine Toplantısı'nda asgari ücret zammı konuşulacak mı? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE OLACAK?

15 günlük aranın ardından Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine gündeminde hep diplomasi hem de ekonomi gibi önemli konu başlıkları var.

Asgari ücret zammı ne olacak? Kabine Toplantısı'nda asgari ücret zammı konuşulacak mı?

KABİNE TOPLANTISI'NDA ASGARİ ÜCRET ZAMMI KONUŞULACAK MI?

Asgari ücrete, memur ve emekliye yapılacak zamların masaya yatırılacağı zirvede enflasyon verilerinin yanı sıra son dönemde belediyelere atanan kayyumlar da değerlendirilecek.

Asgari ücret zammı ne olacak? Kabine Toplantısı'nda asgari ücret zammı konuşulacak mı?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor

Milyonların gözü bu toplantıda! Masada asgari ücret zammı var

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