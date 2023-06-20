Yeni asgari ücret 11.402 TL olarak açıklandı. Zam kararının duyurulmasının hemen ardından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücretin hangi ay başlayacağını açıkladı. Peki, asgari ücret zammı hangi ay alınacak 2023?

Cumhurbaşkanı Erdoğan İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde "asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum." dedi. Peki, Asgari ücret zammı hangi ay alınacak 2023?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI HANGİ AY ALINACAK 2023?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısının ardından yeni asgari ücretin 11.402 TL olduğunu duyurdu. Böylece asgari ücrete yüzde 34 zam yapılmış oldu.

Yeni asgari ücret 11.402 TL olarak açıklandı. Zam kararının duyurulmasının hemen ardından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücret Temmuz ayından itibaren net 11.402 TL olarak uygulanacaktır. İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum." dedi.