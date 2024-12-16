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ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU? Asgari ücret 2. toplantısında ne konuşuldu?

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Asgari ücret zammı konusunda detaylar netleşiyor. 2024 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için yapılan ikinci toplantıda, işçi, işveren ve hükümet temsilcileri arasında kritik görüşmeler gerçekleştirildi.

Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret zammı için taraflar, hem ekonomik dengeleri hem de çalışanların refahını gözeten bir rakam üzerinde uzlaşmaya çalışıyor. 2024 yılı asgari ücret rakamı, Aralık ayı içinde yapılacak üçüncü toplantının ardından netleşecek. Peki, ikinci toplantıda neler konuşuldu? Asgari ücretin ne kadar olacağına dair ilk tahminler ve tarafların talepleri neler? İşte, merak edilen tüm detaylar...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2025 yılında uygulanacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında, bugün yapılacak ikinci toplantısında ekonomik veri ve raporlar masaya yatırılacak.

İLK TOPLANTIDA NE KONUŞULDU?

Komisyonun 10 Aralık'taki ilk toplantısına başkanlık yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İstihdamın korunması ve artırılması gibi ekonomik ve sosyal koşulları detaylı şekilde analiz ederek hem işçi hem de işveren taraflarının memnuniyetini gözeten, adil bir asgari ücret belirlenmesini ümit ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Komisyonda işçi heyetine başkanlık yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar da yeni asgari ücretin belirlenmesinde gerçekleşen ya da öngörülen enflasyon oranlarının dikkate almayacaklarını bildirip, "İnsanların yüzünü güldürecek bir ücretin tespit edilmesini bekliyoruz." demişti.

İşveren heyetine başkanlık eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ise asgari ücrete hem çalışan hem işveren gözüyle baktıklarını belirterek, "Süreci, sadece işverenleri koruyan değil, aynı zamanda çalışma arkadaşlarımızın alım gücünü de dikkate alan bir bakış açısı ile yöneteceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU? Asgari ücret 2. toplantısında ne konuşuldu?

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU? Asgari ücret 2. toplantısında ne konuşuldu?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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