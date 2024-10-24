ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU? 2025 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman?

2025 yılında uygulanacak asgari ücret zammı ve bu konuya ilişkin yapılacak toplantının tarihi merakla bekleniyor. İşçi ve işveren kesimlerini yakından ilgilendiren bu konuda görüşmeler devam ederken, asgari ücretin ne kadar olacağına dair belirsizlikler sürüyor. Ekonomik şartlar, enflasyon oranları ve yaşam maliyetlerindeki artış, asgari ücret tespit komisyonunun gündeminde önemli bir yer tutuyor. Peki, asgari ücret zammı belli oldu mu? 2025 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

OVP'de 2025 yılı enflasyonu yüzde 17.5 olarak öngörülmüştü. Ancak bu oranın Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda kabul edilmesi beklenmiyor. Şayet 2025 yılı için öngörülen yüzde 17.5'lik enflasyon oranında zam yapılırsa asgari ücret 19 bin 977 lira olacak.

Asgari ücret gerçekleşen enflasyon (% 42) oranında artırılırsa 24 bin 142 lira olacak. Eğer asgari ücret 25 bin TL'ye çıkarsa artış oranı yüzde 47.04, 23 bin TL'ye çıkarılırsa yüzde 35.27 oranında artış yapılmış olacak.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bakan Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantı tarihi, sürecin nasıl ilerleyeceği ve sürece ilişkin beklentilerin nasıl olduğu" sorusu üzerine, asgari ücretin belirlenmesinin hükümetin tek başına belirlediği bir durum olmadığını söyledi.