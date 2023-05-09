Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu işçilerine refah payı dahil yüzde 45 zam yapıldığını açıkladı. Kamu işçilerine yapılan zammın ardından asgari ücrete zam yapıldı mı merak konusu oldu. Peki, Asgari ücret zammı belli oldu mu? 2023 Asgari ücret açıklandı mı? Asgari ücret zammı ne kadar oldu? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu işçilerine refah payı dahil yüzde 45 zam yapıldığını açıklarken, zamla birlikte en düşük kamu işçisi ücreti 15 bin liraya yükseltildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından asgari ücrete ne kadar zam yapılacak araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 asgari ücret açıklandı mı merak konusu oldu. Peki, Asgari ücret zammı belli oldu mu? 2023 Asgari ücret açıklandı mı? Asgari ücret zammı ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLDU?

Kamu işçisine yüzde 45 zam yapıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Protokolle kamu işçilerimizin taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri belirlenmektedir. Epeyce ayrıntısı bulunan çerçeve neticesiyle refah payı dahil yüzde 45 zam yapıyoruz. En düşük kamu işçisi ücretini 15 bin liraya çıkarıyoruz. İş primi ödemesi bulunmayan işçilere yüzde 4-6 arasında prim ödemesi uygulamasını da getiriyoruz. Ayrıca gazi, terör mağduru ve şehit mağduru işçilerimizin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıyoruz.

"REFAH PAYI DAHİL YÜZDE 45 ZAM"

Kamu işçisine yüzde 45 zam yapıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Protokolle kamu işçilerimizin taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri belirlenmektedir. Epeyce ayrıntısı bulunan çerçeve neticesiyle refah payı dahil yüzde 45 zam yapıyoruz. En düşük kamu işçisi ücretini 15 bin liraya çıkarıyoruz. İş primi ödemesi bulunmayan işçilere yüzde 4-6 arasında prim ödemesi uygulamasını da getiriyoruz. Ayrıca gazi, terör mağduru ve şehit mağduru işçilerimizin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde yüzde 70'lik artışa gidiyoruz. Gece çalışanların ücretlerini yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Giyim ve yemek yardımlarının rakamlarını güncelleyerek ücret zammı oranında artırıyoruz. Ek ödeme, tediye dışı ikramiye gibi başlıklarda da artışlar yapıyoruz. Toplu sözleşmenin işçilerimize, kurumlarımıza hayırlı olmasını özellikle diliyorum." dedi.