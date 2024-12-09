ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Asgari ücret 2025 Ocak zammı ne kadar olacak? Asgari ücret 2025'te kaç TL olacak?

2025 yılı için asgari ücret zammı, milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. "Asgari ücret 2025 Ocak zammı ne kadar olacak?" sorusu, işçi ve işveren tarafında merakla beklenirken, görüşmelerin detayları da gündemde yer buluyor. Bu süreçte belirleyici olacak faktörler, hem ekonomik göstergeler hem de hükümetin politikaları olarak öne çıkıyor. Peki, Asgari ücret 2025 Ocak zammı ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET 2025 OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Hükümetin asgari ücret zammına dair açıklamaları, zammın yüzde 30 ila 50 arasında bir artış oranı ile şekillenebileceğini gösteriyor. Buna göre, 2024 yılında 11.402 TL olarak belirlenen net asgari ücretin, 2025 yılı için 14.500 TL ila 17.000 TL arasında olabileceği konuşuluyor. Ancak bu rakamlar, resmi görüşmelerin ardından netlik kazanacak.

ASGARİ ÜCRET ZAM TAHMİNLERİ

Mevcut asgari ücret net 17.002 TL'dir. Bu rakam üzerinden yapılacak zam oranlarına göre yeni asgari ücret şu şekilde hesaplanabilir:

%20 zam: 20.402 TL

%25 zam: 21.252 TL

%30 zam: 22.102 TL

%35 zam: 22.952 TL

%40 zam: 23.803 TL

%45 zam: 24.653 TL

%50 zam: 25.503 TL

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