Üye Girişi
Haberler
Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 2 milyar TL'lik Genel Sağlık Sigortası borcu silinecek

Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 400 bin kişinin borcu siliniyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sahne!

 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti

7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti
Ayhan Bora Kaplan: Bürokratlara ve devlet büyüklerine iftira atmamı istediler

Ayhan Bora Kaplan'dan ortalığı karıştıracak suçlama: O isimlere iftira atmamı istediler

Asgari ücret zammı 31 Aralık'ta belli oluyor! Asgari ücrete ne kadar olacak, yüzde kaç zam olacak?

Asgari ücret zammı 31 Aralık'ta belli oluyor! Asgari ücrete ne kadar olacak, yüzde kaç zam olacak?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni asgari ücret zammı 31 Aralık'ta belli olacak. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak ve asgari ücret kaç TL olacak merak ediliyor. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı gerçekleşecek. Peki, asgari ücret 2025 zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı yüzde kaç olacak ve yeni asgari ücrete ne kadar olacağı milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Asgari ücret zammı 31 Aralık tarihte netlik kazanacak.Asgari ücrete ne kadar olacak, yüzde kaç zam olacak? Detaylar haberimizdedir…

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında toplantılarına başlayarak yeni asgari ücreti belirleme sürecine girecek. 31 Aralık'a kadar yeni asgari ücretin açıklanması bekleniyor.

Asgari ücret zammı 31 Aralık'ta belli oluyor! Asgari ücrete ne kadar olacak, yüzde kaç zam olacak?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret görüşmeleri aralıkta başlayacak. Yaklaşık 7 milyon çalışanın 2025 yılında alacağı yeni ücret belli olacak.

Asgari ücret, kıdem tazminatı tabanını, işsizlik ödeneğini, staj ücretlerini, genel sağlık sigortası primini, askerlik ve doğum borçlanması gibi birçok kalemi doğrudan etkileyecek.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, "Asgari ücretin artışıyla birlikte öncelikle kıdem tazminatının taban tutarı da artmış oluyor. İşsizlik ödeneği artıyor, sosyal güvenlik kurumuna ödenen primler artıyor. İsteğe bağlı sigorta primleri normal ödenen tüm primlerde artış oluyor. İdari para cezaları stajyer ücretleri de artıyor" dedi.

Asgari ücret zammı 31 Aralık'ta belli oluyor! Asgari ücrete ne kadar olacak, yüzde kaç zam olacak?

YENİ ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

Merkez Bankası'nın son raporuna göre, 2024 yılı sonu enflasyon tahmini %44 olarak tahmin ediliyor. Asgari ücrete enflasyon oranının üzerinde bir artış yapılması durumunda, örneğin %45 oranında bir zam gerçekleşirse, 2025 yılı için asgari ücret 24.500 TL seviyesine ulaşacak. Eğer zam oranı %40 olursa yeni asgari ücret 23.802 TL olacak. %35'lik bir artış durumunda asgari ücret 22.953 TL'ye, %30 oranında bir zam yapılırsa ise 22.102 TL'ye yükselecek.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 400 bin kişinin borcu siliniyor
img

Eski Fenerbahçeli futbolcudan çok konuşulacak Galatasaray pişmanlığı
img

Aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Pazartesi hangi diziler var? 25 Kasım Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Yemekteyiz Selami kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selami Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Rümeysa kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rümeysa Kavut kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Rıdvan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rıdvan Salman kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! (TRABZONSPOR-ADANA DEMİRSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Kasım günün maçları nereden izlenir? Yemekteyiz Emirhan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emirhan Bey kaç yaşında, nereli? Emirhan - Menekşe evli mi? Yemekteyiz Menekşe kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Menekşe Hanım kaç yaşında, nereli? Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları silinecek mi, kimlerin borcu silinecek? Yemekteyiz Zişan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zişan Hanım kaç yaşında, nereli? 26 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Koç, Balık, Başak burcu yorumu! 26 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.