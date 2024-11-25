Asgari ücret zammı 31 Aralık'ta belli oluyor! Asgari ücrete ne kadar olacak, yüzde kaç zam olacak?

Asgari ücret zammı yüzde kaç olacak ve yeni asgari ücrete ne kadar olacağı milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Asgari ücret zammı 31 Aralık tarihte netlik kazanacak.Asgari ücrete ne kadar olacak, yüzde kaç zam olacak? Detaylar haberimizdedir…

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında toplantılarına başlayarak yeni asgari ücreti belirleme sürecine girecek. 31 Aralık'a kadar yeni asgari ücretin açıklanması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret görüşmeleri aralıkta başlayacak. Yaklaşık 7 milyon çalışanın 2025 yılında alacağı yeni ücret belli olacak.

Asgari ücret, kıdem tazminatı tabanını, işsizlik ödeneğini, staj ücretlerini, genel sağlık sigortası primini, askerlik ve doğum borçlanması gibi birçok kalemi doğrudan etkileyecek.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, "Asgari ücretin artışıyla birlikte öncelikle kıdem tazminatının taban tutarı da artmış oluyor. İşsizlik ödeneği artıyor, sosyal güvenlik kurumuna ödenen primler artıyor. İsteğe bağlı sigorta primleri normal ödenen tüm primlerde artış oluyor. İdari para cezaları stajyer ücretleri de artıyor" dedi.

YENİ ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

Merkez Bankası'nın son raporuna göre, 2024 yılı sonu enflasyon tahmini %44 olarak tahmin ediliyor. Asgari ücrete enflasyon oranının üzerinde bir artış yapılması durumunda, örneğin %45 oranında bir zam gerçekleşirse, 2025 yılı için asgari ücret 24.500 TL seviyesine ulaşacak. Eğer zam oranı %40 olursa yeni asgari ücret 23.802 TL olacak. %35'lik bir artış durumunda asgari ücret 22.953 TL'ye, %30 oranında bir zam yapılırsa ise 22.102 TL'ye yükselecek.