ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak?

2025 yılı asgari ücret tutarının Aralık ayının son haftasında açıklanması bekleniyor. Belirlenen rakam, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek ve çalışanların maaşlarına yansıyacak. Çalışma Bakanlığı'nın yanı sıra işçi ve işveren tarafının ortak bir noktada buluşması için yapılan görüşmeler sonucunda açıklanacak rakam, milyonlarca çalışan ve aileleri için büyük önem taşıyor. Peki, 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

TÜRK-İŞ'ten asgari ücret zammına ilişkin açıklamada, "Enflasyonla mücadele için düşük asgari ücret gerektiği savunulmaktadır. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu bu yaklaşımı kabul etmemektedir. 2025 yılı için tespit edilecek asgari ücret, işçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir düzeyde tespit edilmelidir" ifadelerini kullandı.

SİYASİ PARTİLERİN ZAM TEKLİFLERİ NE KADAR?

Meclis'teki siyasi partiler de tek tek asgari ücret zammına ilişkin tekliflerini açıkladığı belirtildi. CHP, İYİ Parti, Gelecek, Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti asgari ücret için rakamlar verdi. Asgari ücret zammı için Meclis'teki siyasi partilerin teklifleri şu şekilde:

CHP: 30 bin lira

İYİ Parti: 28 bin lira

Yeniden Refah Partisi: 35 bin lira

Gelecek Partisi: 33 bin 337 lira

DEM Parti: 35 bin lira