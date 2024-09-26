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ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025: Yeni yılda asgari ücrete ne kadar zam gelir? 2025 Asgari ücrete zam ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025: Yeni yılda asgari ücrete ne kadar zam gelir? 2025 Asgari ücrete zam ne kadar olacak?
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Yeni asgari ücret zam hesaplama tablosu ve yeni yılda asgari ücrete ne kadar zam geleceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yılbaşında (Ocak 2025) asgari ücret ne kadar olur ve asgari ücret zammı enflasyon tahmini konuları araştırılıyor. Yeni yılda asgari ücrete yüzde kaç zam gelir ve asgari ücret ne kadar olacak sorularına yanıt aranıyor. Peki, 2025 yılı asgari ücret ne kadar olur?

2025 yılına ilişkin asgari ücret beklentileri, enflasyon tahminleri ve ekonomik göstergeler çerçevesinde şekillenmeye devam ediyor. Yeni yıl asgari ücret zammı ve Ocak 2025 asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki açıklamalarında çalışanların enflasyon karşısında ezdirilmeyeceğini defalarca belirtmişti. Yılbaşında asgari ücrete ne kadar zam gelir? Detaylar haberimizdedir…

YENİ YILDA ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELİR?

Asgari ücret tahminleri yapılırken, enflasyon oranı, geçim endeksi ve asgari ücretin yıllık mı yoksa iki kez mi belirleneceği gibi faktörler öne çıkıyor. Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan verilere göre 2024 için beklenen enflasyon oranı %41,5, 2025 için ise %17,5 olarak hedefleniyor.

Bu projeksiyonlara bakarak, asgari ücrete %45-50 civarında bir zam yapılması öngörülüyor. Bu da asgari ücretin 24 bin 500 TL ile 25 bin TL arasında olabileceğini işaret ediyor. Net rakamlar, enflasyon oranlarının yanı sıra hükümetin refah payı politikalarına da bağlı olarak belirlenecek.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025: Yeni yılda asgari ücrete ne kadar zam gelir? 2025 Asgari ücrete zam ne kadar olacak?

OCAK 2025 ASGARİ ÜCRETE ZAM NE KADAR OLACAK?

Ocak 2024'te asgari ücret, yüzde 49,11 oranında bir artışla 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti. Ancak bu yıl içerisinde herhangi bir ara zam yapılmadı. 2024 yılı için uygulanacak yeni asgari ücret, yıl sonu enflasyon rakamları dikkate alınarak belirlenecek.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025: Yeni yılda asgari ücrete ne kadar zam gelir? 2025 Asgari ücrete zam ne kadar olacak?

2024 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada, 2024 yılı için asgari ücretin net 17 bin 2 TL olarak belirlendiğini duyurmuştu. Bu rakam, çalışanların enflasyon karşısında korunması amacıyla yapılan düzenlemelerin ardından ortaya çıktı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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