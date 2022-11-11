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Asgari ücret zam toplantıları ne zaman başlayacak?

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Asgari ücret zam toplantıları ne zaman başlayacak?

Milyonlarca Asgari ücretliyi yakından ilgilendiren Asgari ücret tespit toplantısı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Vatandaşlar Asgari ücret toplantısının ne zaman olacağını ve komisyona kemlerin katılacağını merak ediyor. Peki, asgari ücret toplantısı ne zaman, kimler komisyonda var? İşte tüm merak edilenler...

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Asgari ücret zammının ne kadar olacağının taraflarca belirleneceği ve masaya yatırılacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nın detayları araştırılmaya başladı. Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği asgari ücret son dakika açıklamaları gündemde yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti açıklamadan önce 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ne zaman toplanacağı vatandaşın merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücret için Bakan Bilgin aralık ayını işaret etmişti. Asgari ücret toplantılarının aralık ayında başlaması bekleniyor. Bakan Bilgin, "Geçen yıl asgari ücret görüşmelerini 10 günde tamamlayalım kararlılığı vardı. Bu yıl da aynı yöntem mi izlenecek, aralık ayının başındayken mi belirlenecek" sorusuna ise söyle cevap verdi: "Asgari ücret benim veya herhangi birisinin açıklayacağı bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonunu Aralık ayında toplayacağım, orada hepsini konuşacağız.

ASGAARİ ÜCRET TESBİT KOMİSYONUNDA KİMLER VAR?

İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon, 2022 yılı için yapılacak asgari ücret ara zammının detaylarını konuşacak ve her iki taraf için de önem arz eden bu görüşmelerin ışığında asgari ücret belirlenecek.

Haberler.com / Alp Eren Kahraman - Gündem

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