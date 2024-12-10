ASGARİ ÜCRET ZAM TAHMİNLERİ || Asgari ücret 2025 ne kadar, kaç TL olacak? Yeni yılda brüt-net asgari ücret ne kadar olur?

2025 yılı için asgari ücret zammı konusu milyonlarca çalışan tarafından merakla takip ediliyor. "Asgari ücret 2025 ne kadar olacak?" ve "Kaç TL zam yapılacak?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Enflasyon oranları ve ekonomik veriler ışığında yapılan tahminler, yeni yılda net ve brüt asgari ücretin nasıl şekilleneceğine dair ipuçları veriyor. Peki, Asgari ücret 2025 ne kadar, kaç TL olacak? Yeni yılda brüt-net asgari ücret ne kadar olur?

ASGARİ ÜCRET 2025 NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

2025 yılı için asgari ücret zammı konusunda hem işçi hem de işveren tarafında farklı beklentiler söz konusu. Enflasyon oranları, hayat pahalılığı ve ekonomik göstergeler, zam oranının belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. İşçi sendikaları, yüksek bir artış talep ederken, işveren tarafı ekonomik dengeleri gözeten bir zam teklifinde bulunuyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET İLE İLGİLİ NE DEDİ?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısına dakikalar kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zam için net bir mesaj geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak" dedi.