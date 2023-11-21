ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI 2024 | Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 2024'te ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak ve 2024 asgari ücret ne kadar olacağı gündeme geliyor. Asgari ücret zam oranı ve asgari ücret 2024'te ne kadar olacağı merak ediliyor. Asgari ücret zammıyla ilgili konuşan Bakan Işıkhan, 2024'te asgari ücrete tek zam sinyali verdi. Peki, Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 2024'te ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı 2024!

Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak ve asgari ücret 2024'te ne kadar olacağı merak ediliyor. Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret zammı hakkında konuştu. Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 2024'te ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı 2024! Detaylar haberimizdedir…

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yenişafak muhabirinin sorusunu yanıtlayan Bakan Işıkhan, 2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin, "Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz" dedi.

"İKİNCİ ZAMMA GEREK OLMAYACAK"

Bakan Işıkhan sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen temmuz ekstraydı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü." dedi. Asgari ücret görüşmelerinin aralık ayı içerisinde başlayacağına işaret eden Işıkhan, "31 Aralık itibari ile de kararın Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Dolayısıyla geçtiğimiz temmuz ayında yaptığımız gibi olacak." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET 2024'TE NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Asgari ücret zammıyla ilgili konuşan Bakan Işıkhan, 2024'te asgari ücrete tek zam sinyali verdi.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,23'e gerilerken, bu orana göre 6 aylık enflasyon ise yüzde 39-40 aralığında olacak. Refah payının eklenmesiyle asgari ücret ve SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammının yüzde 50'yi bulması bekleniyor. Yüzde 50'lik zamla en düşük emekli maaşı 11.250 liraya, asgari ücret ise 17.103 liraya çıkacak.

ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI 2024

Refah payının eklenmesiyle asgari ücret ve emeklilere yapılacak zammın yüzde 50'yi bulması bekleniyor. 2024'te her iki gruba da yüzde 50 zam yapılmasıyla maaşlarda ciddi oranda bir yükseliş olacak. Buna göre en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 7.500 liradan 11.250 liraya çıkacak. Asgari ücret ise 11.402 liradan 17.103 liraya yükselecek. Asgari ücret ise 11.402 liradan 17.103 liraya yükselecek.