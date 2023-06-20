Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü ve yeni asgari ücretin belirlendiğini açıkladı. Asgari ücret yüzde kaç arttı? Ara zam sonrası asgari ücret brüt ve net ne kadar oldu? Brüt 13.414 lira, net 11.402 lira olarak belirlenen asgari ücret yüzde 34 artış gösterdi. Asgari ücret yüzde kaç arttı? Temmuz ara zammı sonrası asgari ücret artış oranı ne kadar oldu?

Asgari ücret yüzde kaç arttı? Ara zam sonrası asgari ücret brüt ve net ne kadar oldu, sorularına yanıt arandı. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç tamamlandı. Asgari ücret yüzde kaç arttı? Ara zam sonrası asgari ücret brüt ve net ne kadar oldu? Asgari ücret yüzde kaç arttı? Temmuz ara zammı sonrası asgari ücret artış oranı ne kadar oldu?

ASGARİ ÜCRET YÜZDE KAÇ ARTTI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü. Toplantının ardından açıklama yapan Işıkhan, "Yeni asgari ücretin bayram öncesinde hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarımız işçi ve işveren tarafının uzlaşmasıyla tamamlanmıştır. Asgari Ücret brüt 13.414 lira, net asgari ücret tutarı 11.402 lira olarak belirlenmiştir. Yaptığımız bu artışla yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payı içeren oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz." dedi.

Işıkhan sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre asgari ücreti yüzde 107 artırmış bulunuyoruz. 2001 yılına göre 61 kat arttı. Reel olarak yüzde 312 artış sağlandı. Böylece çalışan kesimi enflasyona ezdirmediğimiz gibi refahtan pay vermiş bulunuyoruz. 6 ayda 400 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz. Bugünkü açıklama emekçilerin enflasyona karşı alım gücünün düşmemesi için yapılan ara zamdır."

Son olarak brüt 13.414 lira, net 11.402 lira olarak belirlenen asgari ücret yüzde 34 artış gösterdi.