Asgari ücret 8.500 TL net mi, brüt mü? 2023 yeni asgari ücret ne kadar?

Aralık ayı boyunca 3 kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu uzlaşamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün kameralar karşısına geçerek 2023 yılı için belirlenen asgari ücreti açıkladı. Asgari ücrete kaç oranında zam yapıldığı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından asgari ücrete yüzde kaç zam yapıldığı araştırılıyor. Peki, Asgari ücret yüzde kaç arttı? 2023 Asgari ücrete yüzde kaç zam yapıldı? Asgari ücret yüzde kaç oranında arttı? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET YÜZDE KAÇ ARTTI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı asgari ücretinin 8 bin 506 TL olduğunu açıkladı. Erdoğan, "Ocak ayına göre yüzde 84, temmuza göre yüzde 54,5 artış olacak. Beklenmedik bir tablo olursa ara düzenlemeden kaçınmayız." dedi. Yeni zamla birlikte bir çalışanın işverene toplam maliyeti 11 bin 750 TL oldu.

YENİ MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

Asgari ücretin belli olmasının ardından zamlı maaşların ne zaman ödeneceği de merak konusu oldu. Buna göre asgari ücrete çalışan vatandaşlar, ocak ayında çalıştıkları günlerin maaşını şubat ayında zamlı olarak alacak. Yani zamlı ilk maaşlar şubat ayında ödenmiş olacak.