Son zamanlarda duyulan haberlerin ardından birçok vatandaş heyecanla asgari ücrete gelecek olan zammı bekliyor ve zam oranını merak ediyor. Bu nedenle internet üzerinde sıklıkla Asgari ücret yeni yıl zam oranı açıklandı mı? Sorusunu araştırıyor. Asgari ücrete yeni yılda ne kadar zam yapılacağı, asgari ücretle çalışan birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Asgari ücret yeni yıl zam oranı açıklandı mı? Asgari ücret yeni yılda ne kadar olacak?

Asgari ücret yeni yıl zam oranı açıklandı mı? Sorusu, özellikle 2022 yılının son ayların yaklaşmamız ile birlikte en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Birçok kişi 2022 yılında gerçekleştirilecek olan zammın ne oranda yapılacağını merak ediyor bu nedenle Asgari ücret yeni yıl zam oranı açıklandı mı? Sorusunu araştırıyor. Peki, Asgari ücret yeni yıl zam oranı açıklandı mı? Asgari ücret yeni yılda ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET YENİ YIL ZAM ORANI AÇIKLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin, "Yılbaşında asgariyi ciddi şekilde tekrar yükselterek enflasyonun yol açtığı refah kaybını gidereceğiz" derken kulislerde enflasyon farkı ve refah payıyla birlikte yüzde 40'lık bir zam oranı dillendiriliyor. Artış bu şekilde olursa asgari ücret 7.700 lirayı bulacak.