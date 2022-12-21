Milyonlar asgari ücrete yapılacak zammı heyecanla bekliyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise açıklama yaptı. Vatandaşlar ise arama motorlarında Asgari ücret yarın saat kaçta açıklanacak? Asgari ücret yarın mı açıklanacak? sorularını araştırdı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların maaş zammını belirlemek için üçüncü kez bir araya geldi. Yapılacak zamda enflasyon kritik öneme sahipken, kulislerde yüzde 40 ile yüzde 50 arasında zam yapılması konuşuluyor. Vatandaşların heyecanla beklediği asgari ücret hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Peki, Asgari ücret yarın saat kaçta açıklanacak? Asgari ücret yarın mı açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET YARIN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği asgari ücretle ilgili de konuştu. Önümüzdeki aylarda enflasyonun tepetaklak düşeceğini ifade eden Erdoğan, asgari ücretin de yarın açıklanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Küresel krizlerin ülkemize olan yansımaları sebebiyle ortaya çıkan sıkıntıların yavaş yavaş hafiflediğini ifade eden Erdoğan, "Tüm dünya kriz dalgalarıyla boğuşurken biz ısrarla Türkiye'nin üretim ve istihdam yoluyla büyüme noktasındaki hedeflerimize ulaştık, ulaşıyoruz. Bu kararın ne kadar doğru olduğu her geçen gün anlaşılıyor. Enflasyon konusunda mesajlar veren Erdoğan, Yüksek enflasyonun ve hayat pahalığının maliyet artışları dışındaki fırsatçılığa dayalı sebeplerini ortadan kaldırmak için yoğun çaba harcadık. Yılbaşından itibaren işçi, memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışların, fırsatçıların aç gözlülüğü sebebiyle erimesine rıza gösteremeyiz. Ülkemizin hedeflerine ulaşmasının önünde enflasyonu belirlediğimiz seviyelere düşürme dışında bir engel kalmamıştır. İnşallah önümüzdeki aylarda enflasyonun adeta tepetaklak aşağıya ineceğine beraberce şahit olacağız. 2023 yılını diğer sevinçler yanında hayat pahalılığı belasından kurtuluşumuzun da dönüm noktası haline getirelim istiyoruz. Geçmişte ertelemek zorunda kaldığımız hayallerle aramıza bu defa kimseyi sokmayacağız." ifadelerini kullandı.

Milyon merakla beklediği asgari ücret hakkında konuşan Erdoğan, "Asgari ücretten emeklilik düzenlemesine kadar gündemimizdeki diğer başlıkları da kısa sürede hal yoluna koyacağız. Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız. Aynı şekilde süreci devam eden konuları da sonuçlandıracak adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.