Yıl sonunun gelmesi ile milyonlarca çalışan Asgari ücret yarın açıklanacak mı? Sorusunu merak ediyor. Alınan duyumlar neticesinde birçok kişi arama motorları üzerinde Asgari ücret yarın açıklanacak mı? Sorusunu araştırıyor. Peki, Asgari ücret yarın açıklanacak mı? 2023 Asgari ücret ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Konuyla ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması ile birlikte birçok kişi tarafından Asgari ücret yarın açıklanacak mı? Sorusu merak edilmeye başlandı. Çalışan birçok vatandaş Asgari ücret yarın açıklanacak mı? Sorusunu merak ediyor. Bu haberimizde kullanıcılar tarafından merak edilen Asgari ücret yarın açıklanacak mı? Sorusunu yanıtladık. Peki, Asgari ücret yarın açıklanacak mı? 2023 Asgari ücret ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET YARIN AÇIKLANACAK MI?

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç bugün saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki ilk toplantıyla başlayacak.

Konuyla ilgili gelişmeler dikkatle takip edilirken, bugün Ankara'da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Kurulu'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Zam konusunda her türlü fedakarlığın yapılacağını belirten Erdoğan, "Asgari ücret gibi konularda işveren ve devlet olarak gereken fedakarlıkları yaparak çalışanların refahını ne kadar iyi korursak ortak hedeflere ulaşabiliriz. Masada bu konularımız var, süratle bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.