Asgari ücret ve emekli maaş zammı olacak mı ve Temmuz emekli maaş ve asgari ücret ne kadar olacak merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaş zammı ve asgari ücret hakkında açıklamada bulundu. Asgari ücret ve emekli maaş zammı olacak mı? Temmuz emekli maaş ve asgari ücret ne kadar olacak? soruları araştırılıyor. Peki, Asgari ücret ve emekli maaş zammı olacak mı? Temmuz emekli maaş ve asgari ücret ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yeni Kabine'yle yapılan ilk toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Asgari ücret ve emekli maaş zammı olacak mı? Temmuz emekli maaş ve asgari ücret ne kadar olacak? soruları gündeme geliyor. Memur maaşı ve emekli maaş zammı ne zaman olacağı araştırılıyor. Asgari ücret ve emekli maaş zammı olacak mı? Temmuz emekli maaş ve asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ve emekli maaş zammı olacak mı? Temmuz emekli maaş ve asgari ücret ne kadar olacak? Detaylar haberimizdedir…

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI OLACAK MI?

Milyonlarca insan gelişmeleri dikkatle takip ederken HaberTürk'e konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "İlk yapacağımız işlerden biri asgari ücretle ilgili ve memur maaşlarının artışıyla ilgili düzenlemeleri Meclis'in gündemine getirmektir. Bunun için ilk adım Meclis Başkanımızın bugün seçilmesi sonra da başkanlık divanının oluşması ardından da komisyonların belirlenmesidir." dedi. Akbaşoğlu'nun açıklamalarından satır başları: "Öncelikli olarak komisyon oluşturacağız. Muhtemel TBMM Başkanı 3. turda seçilecektir. 301 oyu alan seçilecek. Akabinde başkanlık divanı oluşturulacak, komisyonlar oluşturulacak. Zaten bu konuda bakanlıklarımızın çalışmaları söz konusu. Enflasyon oranının dikkate alınması söz konusu biz de malum refah payını da buraya ilave ediyoruz. O çerçevede oluşacak oran memur maaşlarına yansıyacak.

TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ VE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?